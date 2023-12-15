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هيئة البث الإسرائيلية: نواب من الليكود يهددون بمعارضة الموازنة إذا لم تشمل مصادرة أموال السلطة الفلسطينية (الجزيرة)

Lebanon 24
15-12-2023 | 02:43
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