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موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي بسبب هجمات الحوثيين (الجزيرة)

Lebanon 24
15-12-2023 | 03:05
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