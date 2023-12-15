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رويترز: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقارير عن أن 10 أشخاص على متن زورق صغير أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
15-12-2023
|
03:14
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