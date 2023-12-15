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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا بانتظار وصول الوزراء لانعقاد جلسة الحكومة والوزيرة نجلاء رياشي أوّل الواصلين

Lebanon 24
15-12-2023 | 05:05
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