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المتظاهرون حول السرايا يحاصرون سيارة وزير البيئة ناصر ياسين وتعذّر وصوله إلى الداخل

Lebanon 24
15-12-2023 | 05:09
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