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وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري يصادق على إدخال مزيد من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم

Lebanon 24
15-12-2023 | 06:39
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