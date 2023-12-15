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قوة مكافحة القرصنة في الصومال التابعة للاتحاد الأوروبي: سفينة حربية إسبانية تقترب من سفينة تجارية ربما اختطفها قراصنة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-12-2023 | 06:56
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