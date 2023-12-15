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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارة جوية استهدفت مسلحا جنوبي لبنان قبالة زرعيت في الجليل الغربي (التفلزيون العربي)

Lebanon 24
15-12-2023 | 07:18
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