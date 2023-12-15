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سمع في هذه الاثناء دوي انفجارات في منطقة اللبونة في الناقورة وصل صداها إلى صور (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
15-12-2023 | 07:26
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