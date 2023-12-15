"حزب الله": استهدفنا قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح

Lebanon 24