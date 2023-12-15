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إرجاء البحث بقانون استقلالية القضاء بسبب اعتراض عدد من النواب عليه (mtv)

Lebanon 24
15-12-2023 | 08:34
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