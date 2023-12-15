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مجلس النواب أقرّ إقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية بمادة وحيدة كما القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (lbci)

Lebanon 24
15-12-2023 | 08:52
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