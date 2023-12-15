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"حزب الله": استهدفنا ‌ ثكنة ‏راميم ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وحققنا إصابات مباشرة ‏

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:05
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