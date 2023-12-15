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سامي الجميّل: لم يكن أي نائب لحزب الله والتيار في القاعة والأهم ان "القطوع مرّ" والأمن القومي ومصلحة البلد جعلانا نحضر الجلسة والمجلس الدستوري سيفهم انه لو كان هناك خيار آخر لما حضرنا

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:30
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