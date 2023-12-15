19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"حزب الله": استهدفنا موقع الراهب بصواريخ "بركان" وحققنا فيه إصابات مباشرة
Lebanon 24
15-12-2023
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا مساء اليوم بصواريخ غراد مرابض مدفعية "ديشون" التي قصفت عصر اليوم بلدة حولا وحققنا فيها إصابات مباشرة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا مساء اليوم بصواريخ غراد مرابض مدفعية "ديشون" التي قصفت عصر اليوم بلدة حولا وحققنا فيها إصابات مباشرة
15/12/2023 19:40:48
15/12/2023 19:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا ثكنة راميم ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وحققنا إصابات مباشرة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا ثكنة راميم ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وحققنا إصابات مباشرة
15/12/2023 19:40:48
15/12/2023 19:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا نقطة الجرداح بصواريخ "بركان" وتمّ إصابتها إصابة مباشرة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا نقطة الجرداح بصواريخ "بركان" وتمّ إصابتها إصابة مباشرة
15/12/2023 19:40:48
15/12/2023 19:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة
15/12/2023 19:40:48
15/12/2023 19:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور: تمزق سروال اليسا في حفلها الاخير... يضعها بموقف محرج أمام جمهورها
Lebanon 24
بالصور: تمزق سروال اليسا في حفلها الاخير... يضعها بموقف محرج أمام جمهورها
01:23 | 2023-12-15
15/12/2023 01:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أمام أعين جمهوره... وفاة فنان بشكل مفاجىء ما الذي حصل معه على المسرح؟
Lebanon 24
سقط أمام أعين جمهوره... وفاة فنان بشكل مفاجىء ما الذي حصل معه على المسرح؟
16:21 | 2023-12-14
14/12/2023 04:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال.. إليكم بالفيديو ما فعلته هذه الشابة
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال.. إليكم بالفيديو ما فعلته هذه الشابة
13:32 | 2023-12-14
14/12/2023 01:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... جيش دولة عربيّة نفّذ إنزالاً جويّاً فوق غزة (صور)
Lebanon 24
مساء اليوم... جيش دولة عربيّة نفّذ إنزالاً جويّاً فوق غزة (صور)
15:23 | 2023-12-14
14/12/2023 03:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
07:14 | 2023-12-15
15/12/2023 07:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:37 | 2023-12-15
قصف اسرائيلي يستهدف منزلاً في شارع المزرعة بمدينة دير البلح
12:33 | 2023-12-15
دبلوماسي أوروبي لـ"العربية": إسرائيل حركت قطعا بحرية حربية في اتجاه باب المندب
11:56 | 2023-12-15
شركة "هاباج لويد" للشحن البحري تعلن تأجيل الإبحار لجميع سفنها عبر البحر الأحمر في الأيام الـ3 المقبلة (الميادين)
11:19 | 2023-12-15
كتائب القسام: استهدفنا غرفة القيادة الميدانية للعدو بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون
11:09 | 2023-12-15
"نت بلوكس": استمرار الانقطاع شبه الكامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي
10:47 | 2023-12-15
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على الاطراف الشرقية لبلدة عيترون
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
15/12/2023 19:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
15/12/2023 19:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
15/12/2023 19:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24