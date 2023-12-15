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السيّد من مجلس النواب: في ظل عجز الدولة وانهيارها نتصرّف اليوم كأّننا في عرس بالتمديد لقائد الجيش وما حصل ليس إنجازًا وما يهمّنا هو استقرار الجيش

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:43
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