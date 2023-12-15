النائب الياس بو صعب: التمديد لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية والقانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري

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