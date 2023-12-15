النائب علي حسن خليل: الاساس اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لاعادة الانتظام إلى المجلس النيابي أما فيما يتعلق بالقانون الاخير فالمسألة هي تثبيت لما نريده جميعا

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