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دبلوماسي أوروبي لـ"العربية": إسرائيل حركت قطعا بحرية حربية في اتجاه باب المندب
Lebanon 24
15-12-2023
|
12:33
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