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الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 محتجزين بنيران القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية بغزة عن طريق الخطأ (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-12-2023 | 13:21
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