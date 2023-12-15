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وزيرا دفاع أميركا وبريطانيا: نشدد على أهمية البحر الأحمر باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة العالمية ونرفض تهديد أمنه (الشرق)

Lebanon 24
15-12-2023 | 13:42
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