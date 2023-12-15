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استشهاد 3 من الدفاع المدني في القصف الإسرائيلي الذي استشهد فيه سامر أبو دقة بمحيط مدرسة فرحانة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-12-2023 | 14:18
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