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عائلات محتجزين تتجه للتظاهر عند وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد إعلان قتل 3 محتجزين بالخطأ (الجزيرة)

Lebanon 24
15-12-2023 | 14:58
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