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مندوبة السويد في الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا بدّ من وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون عراقيل (الجزيرة)

Lebanon 24
15-12-2023 | 15:27
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