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"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل أبدت استعداداً لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات

Lebanon 24
15-12-2023 | 16:35
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