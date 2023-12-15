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مندوب موريتانيا نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي: ندعو الأسرة الدولية للضغط على إسرائيل للاستجابة لدعوات وقف دائم لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-12-2023 | 16:43
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