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مندوب جامايكا نيابة عن مجموعة الكاريبي: وقف إطلاق النار في غزة ضروري كي تتمكن الأمم المتحدة من الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين (الجزيرة)
Lebanon 24
15-12-2023
|
16:48
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