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المتحدث باسم الخارجية البريطانية ل"الجزيرة": نحثّ جميع الأطراف على تجنّب الهجمات المتعمدة على الصحفيين في غزة

Lebanon 24
15-12-2023 | 17:44
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