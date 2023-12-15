Advertisement

أخبار عاجلة

غارات لطائرات حربية إسرائيلية تستهدف الأحياء الشرقية من مدينة غزة

Lebanon 24
15-12-2023 | 18:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهداء وجرحى في غارات لطائرات حربية إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة
lebanon 24
16/12/2023 06:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/12/2023 06:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية مكثفة في المناطق الشرقية بمدينة غزة (العربية)
lebanon 24
16/12/2023 06:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلات حربية إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في مدينة غزة ومناشدات يطلقها السكان لإجلاء الجرحى
lebanon 24
16/12/2023 06:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2023-12-15
18:41 | 2023-12-15
18:34 | 2023-12-15
18:27 | 2023-12-15
18:21 | 2023-12-15
18:17 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24