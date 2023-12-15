Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: ندعو لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
15-12-2023 | 18:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبراء في الأمم المتحدة يُحذّرون من أنّ الشعب الفلسطيني في غزة "معرّض لخطر الإبادة الجماعية"
lebanon 24
16/12/2023 06:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية الاستمرار في تهجير الشعب الفلسطيني
lebanon 24
16/12/2023 06:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب جامايكا نيابة عن مجموعة الكاريبي: وقف إطلاق النار في غزة ضروري كي تتمكن الأمم المتحدة من الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين (الجزيرة)
lebanon 24
16/12/2023 06:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ندعو إلى وقف العقاب الجماعي ضدّ الفلسطينيين
lebanon 24
16/12/2023 06:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2023-12-15
18:36 | 2023-12-15
18:34 | 2023-12-15
18:27 | 2023-12-15
18:21 | 2023-12-15
18:17 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24