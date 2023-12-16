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حزب الله يعلن استهداف موقع تحصن به جنود إسرائيليون في منطقة بركة ريشا قرب الحدود اللبنانية ما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح

Lebanon 24
16-12-2023 | 01:08
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