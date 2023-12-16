رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال افتتاح منتدى البلديات حول النزوح السوري: نحن امام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا وبات مصدر خطر على وجود لبنان

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