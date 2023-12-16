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باسيل: الدول الغربية عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم

Lebanon 24
16-12-2023 | 03:57
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