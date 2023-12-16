باسيل: ما حصل أمس من تمديد في المجلس النيابي هو في اطار استمرار المؤامرة التي لم يتصدّى لها السياسيّون والحكومات والتي خضعوا لها مجدداً بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة

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