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باسيل: ما حصل أمس من تمديد في المجلس النيابي هو في اطار استمرار المؤامرة التي لم يتصدّى لها السياسيّون والحكومات والتي خضعوا لها مجدداً بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة

Lebanon 24
16-12-2023 | 03:59
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باسيل: على مجلس النواب ان تكون اولويّته القوانين المقدّمة من قبلنا ومن قبل غيرنا، والتي تعالج موضوع النازحين بإعادتهم الى بلدهم بدل ان تكون اولويّته التمديد لحالة ابقاء النازحين على ارضنا
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