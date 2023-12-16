Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر طبي لـ"الجزيرة": 20 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خانيونس خلال الساعات الماضية

Lebanon 24
16-12-2023 | 05:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة الفلسطينية: 71 شهيداً و160 مصابا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
16/12/2023 15:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي في بئر السبع: أحيل إلينا 40 جنديًّا مصابًا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/12/2023 15:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين لـ"الجزيرة": إسرائيل تدعي أن مستشفى الشفاء مصدر خطر لكننا لا نؤكد ذلك
lebanon 24
16/12/2023 15:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (الجزيرة)
lebanon 24
16/12/2023 15:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:26 | 2023-12-16
08:25 | 2023-12-16
07:54 | 2023-12-16
07:49 | 2023-12-16
07:32 | 2023-12-16
07:17 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24