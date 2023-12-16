Advertisement

أخبار عاجلة

3 غارات جوية شنها الطيران الحربي المعادي على جبل بلاط في القطاع الغربي من جنوب لبنان (المنار)

Lebanon 24
16-12-2023 | 06:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على محيط بلدتي مروحين وراميا في القطاع الغربي من جنوب لبنان
lebanon 24
16/12/2023 15:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولة اعتراض القبة الحديدية لوابل من الصواريخ الجديدة التي أطلقت بإتجاه اسرائيل في القطاع الغربي عند الحدود الجنوبية للبنان (المنار)
lebanon 24
16/12/2023 15:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة جديدة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت أطراف بلدة بيت ليف في جنوب لبنان (المنار)
lebanon 24
16/12/2023 15:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة جوية على أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان (المنار)
lebanon 24
16/12/2023 15:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:26 | 2023-12-16
08:25 | 2023-12-16
07:54 | 2023-12-16
07:49 | 2023-12-16
07:32 | 2023-12-16
07:17 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24