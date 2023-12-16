Advertisement

أخبار عاجلة

الديوان الأميري الكويتي: أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتقبل العزاء في الشيخ نواف الصباح بداية من الإثنين في قصر بيان

Lebanon 24
16-12-2023 | 07:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة الشيخ نواف.. تعيين مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت
lebanon 24
16/12/2023 15:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري الكويتي: مراسم دفن الشيخ نواف الأحمد مقتصرة على أقربائه فقط غداً الأحد
lebanon 24
16/12/2023 15:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء الكويتي يعلن الحداد 40 يوماً على رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
lebanon 24
16/12/2023 15:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة أمير الكويت.. من هو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؟
lebanon 24
16/12/2023 15:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:26 | 2023-12-16
08:25 | 2023-12-16
07:54 | 2023-12-16
07:49 | 2023-12-16
07:32 | 2023-12-16
07:17 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24