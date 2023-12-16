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"لبنان 24": قصف مدفعي يستهدف الاطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل واطراف حولا ووادي السلوقي

Lebanon 24
16-12-2023 | 07:17
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