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كتائب القسام: استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي "ياسين 105" ما أدى إلى احتراقها بالكامل

Lebanon 24
16-12-2023 | 08:26
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