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سي إن إن عن الجيش الإسرائيلي: سنواصل مواجهة تهديدات حماس مع الاستمرار في تخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين

Lebanon 24
16-12-2023 | 08:44
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