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أبو عبيدة: العدو تعمد الأمس إعدام 3 من جنوده وآثر قتلهم على تحريرهم وهو سلوك إجراميّ مارسه ولا يزال بحق أسراه

Lebanon 24
15-12-2023 | 03:48
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