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قياديان في حماس: أبلغنا الوسطاء شروطنا لاستئناف التفاوض وهي وقف إطلاق نار شامل ومتبادل (الجزيرة)
Lebanon 24
16-12-2023
|
11:21
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