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حماس: نحمّل إدارة الرئيس بايدن المسؤولية مع الاحتلال المجرم عن جريمة مشفى كمال عدوان ونطالب بمحاسبة الاحتلال وقادته النازيين (الجزيرة)
Lebanon 24
16-12-2023
|
11:49
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