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جرافات إسرائيلية داست خيام النازحين بساحة مستشفى كمال عدوان بغزة ودفنت العشرات أحياء (الجزيرة)

Lebanon 24
16-12-2023 | 11:52
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