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سماع دوي انفجارات في طبريا وإطلاق صواريخ اعتراضية (القناة 12 الإسرائيلية)

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:03
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