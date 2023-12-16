Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في استهداف بمسيرات وقذائف شمالي إسرائيل (العربية)

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين الليلة الماضية في المعارك البرية شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
16/12/2023 21:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات داخل قطاع غزة (العربية)
lebanon 24
16/12/2023 21:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تنشر فيديو لاستهداف عدد من الجنود الإسرائيليين (العربية)
lebanon 24
16/12/2023 21:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"كتائب القسام": مقتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائيليين لدينا
lebanon 24
16/12/2023 21:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:05 | 2023-12-16
14:05 | 2023-12-16
14:04 | 2023-12-16
13:59 | 2023-12-16
13:57 | 2023-12-16
13:52 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24