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هليفي: يمنع إطلاق النار على من يرفع الراية البيضاء لكن إطلاق النار على المختطفين حدث تحت ظروف ضاغطة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:33
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