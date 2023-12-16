Advertisement

أخبار عاجلة

عضوا مجلس الحرب غانتس وايزنكوت يستجيبان لطلب عائلات المحتجزين للاجتماع بهم الليلة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا (الجزيرة)
lebanon 24
16/12/2023 21:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: هجمات حزب الله المدعومة إيرانيا تتطلب من إسرائيل العمل على إزالة التهديد (الجزيرة)
lebanon 24
16/12/2023 21:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة: نسمع أصوات الحرب التي لا لزوم لها ونرى مضيعة للوقت (الجزيرة)
lebanon 24
16/12/2023 21:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: التقيت مع مجلس الحرب بعائلات المحتجزين وقلت لهم إن استعادتهم مهمة مقدسة وأنا ملتزم بها
lebanon 24
16/12/2023 21:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:05 | 2023-12-16
14:05 | 2023-12-16
14:04 | 2023-12-16
13:59 | 2023-12-16
13:57 | 2023-12-16
13:52 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24