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مظاهرة في تل أبيب لمطالبة حكومة نتنياهو بالعمل على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيلية لدى المقاومة الفلسطينية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:47
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