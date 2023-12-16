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رئيس الأركان الإسرائيلي: القتال هو الذي سيتيح فرص عودة المحتجزين في غزة (العربية)

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:50
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